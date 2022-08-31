Лондон, , 14:18 — REGNUM Британский актёр Бен Кингсли намерен повторить роль Тревора Слэттери в предстоящем сериале «Чудо-человек». Об этом 31 августа сообщило издание Premiere.

Бен Кингсли Цитата из интервью для Ларри Кинга

Съёмочным процессом шоу будет руководить Дестин Дэниел Креттон («Стеклянный замок»), а сценарий подготовит Эндрю Гест («Сообщество»). Последний раз Кингсли исполнял роль Слэттери в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец», вышедшем в 2021 году.

Напомним, в кинематографической вселенной Marvel Тревор Слэттери является актёром-неудачником, выдававшим себя за руководителя террористической организации «Десять колец» Мандарина. Впервые Бен Кингсли сыграл этого персонажа в «Железном человеке 3».

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