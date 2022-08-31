Курган, 31 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Курганской больнице скорой медицинской помощи хирург во время операции проявил буйство, бросив скальпель в коллегу, закатив истерику с нецензурщиной в адрес медсестёр, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники в медучреждении.

Хирург

В больнице была проведена внутренняя проверка инцидента.

«Информация о нанесении преднамеренных или случайных повреждений кому-либо не подтвердилась. Однако отмечены факты некорректного поведения врача-хирурга, ему вынесено дисциплинарное взыскание», — пояснили в департаменте здравоохранения Курганской области.

Издание также со слов источника сообщило, что «врач приехал на работу из другого города и был устроен в больницу без собеседования из-за нехватки кадров».

Данную информацию в депздраве региона отрицают.

«Врач-хирург Курганской БСМП был трудоустроен с соблюдением всех процедур, которые в соответствии с законодательством проходят медицинские специалисты. В том числе, он прошёл медицинский осмотр и собеседование с сотрудником кадровой службы и главным врачом медицинской организации», — пояснили в ведомстве.

Что касается нехватки кадров, то в июле 2022 года в Курганской области, по данным регионального депздрава, есть 227 вакансий врачей и 276 вакансий средних медработников. Наблюдается нехватка реаниматологов, хирургов, неврологов и других врачей узких специальностей.