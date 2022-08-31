31 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление бригадного генерала Вооруженных сил США в отставке Марка Арнольда, призвавшего Соединенные Штаты дать киевскому режиму оружие и разрешить удары вглубь России.

Оксана Переможенко, , 17:01 — REGNUM Соединенные Штаты Америки должны дать киевскому режиму оружие и разрешить удары вглубь России. Соответствующее заявление сделал бригадный генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению военного, требование Запада не применять предоставленное киевскому режиму оружие против России — ошибка.

«Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить [бывш. УССР] оружием, которое может нанести удары по территории России», — призвал он, предложив Североатлантическому альянсу отказаться от запрета для киевского режима наносить удары по территории Российской Федерации.

Заявление военного обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения порекомендовали американскому генералу задуматься, каковы могут быть последствия в данном случае. Были и те, кто указал на то, что генерал в отставке и «может говорить все, что хочет», дескать, его мнение не имеет значения.

«Подготавливают общественное мнение? Ну, пускай тогда сразу готовят общественное мнение и к ответным ударам по их территории. Отрабатывают оповещение о ракетных ударах и готовят бомбоубежища», — отреагировал один из участников обсуждения.

«И генерала не будет, и НАТО — тоже. Не отсидятся за океаном, когда «Посейдоны» под боком стоят», — не выдержал Николай Викторович.

«А потом этот бригадный генерал будет выпрыгивать из окна с криком: «Русские идут», — иронизирует Анна П.

«А потом этот дурачок с погонами будет рассуждать, по какому праву Россия наносит удары по базам США в Европе и самим пока ещё Соединенным Штатам?» — недоумевает Влад Г.

«Страна непуганых… Если бы несколько снарядов или бомб упали на территорию Америки, возможно, стали бы следить за тем, что ротовая полость изрыгает…» — пишет Ольга М.

«Отставник в войнушку не наигрался. Или берет пример со своего престарелого президента США», — прокомментировал Антон К.

«Ну пусть попробует», — написала Олеся.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тогда и прилетит по их центрам, а потом и традиционное: а нам-то за что?» — пишет Наталья.

«У себя в Америке организуйте боевые действия…» — призвал Alexei S.

«Россия тоже может помочь оружием, эффект будет жёстче», — отметил Ed.

«Страна-террорист…» — отреагировал Олег.

«Мы думаем, а вернее уверены, что военные действия нужно перенести на территорию США. Впервые в истории. И это положит конец всем проблемам на планете Земля», — добавил Igor N.

«Надо предоставить бригадному генералу российскую баллистическую ракету своим ходом», — с сарказмом написал еще один участник обсуждения.

«Пора на Кубе свою базу строить. Может, такие ушлёпки молчать будут», — предложил Алексей.

«Генерал по-прежнему уверен, что Североамериканский континент надежно защищён Атлантическим и Тихим океанами? Потрясающая наивность…» — написала Tais.

«Надо всё-таки создать базы на Кубе и в Венесуэле», — также призвал Алексей.

«А он не боится, что начнётся третья мировая?» — задался вопросом Tolja U.

«Генерал в отставке может говорить все, что хочет. Потому что он в отставке», — отметил Andrey.

«Товарищу ядерной войны хочется», — отреагировала Линна.

«Видно, этому генералу нравятся постапокалиптические пейзажи», — с сарказмом прокомментировал Алексей.

«А они не боятся, что вглубь Америки что-нибудь прилетит?» — спросил Рустам Х.

«А ударов по американским военным базам вглубь территории стран НАТО этот генерал не боится?» — подытожил Василий И.