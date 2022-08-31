Москва, , 13:50 — REGNUM Предложения Минпромторга по развитию импортозамещения стоит распространить на все предприятия, занятые в этом процессе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Ранее Минпромторг РФ предложил, в частности, снизить для таких предприятий страховые взносы на работников до 7,6% от фонда заработной платы и обнулить налог на прибыль сроком на семь лет.

По словам Миронова, почти все аналогичные решения содержались в антикризисном пакете мер по поддержке бизнеса и промышленности, который думская фракция СРЗП направляла в правительство РФ в марте 2022 года.

«Вопросы вызывает лишь мера по льготным кредитам со ставкой 90% от ключевой. На наш взгляд, для эффективной поддержки импортозамещения ставка должна стремиться к нулю. Кроме того, в инициативах Минпромторга есть одно большое «но»: они касаются только промышленных кластеров», — сказал депутат.

Миронов считает, что прицел на кластеры оставляет немалую часть компаний за бортом господдержки.

«Непонятен этот уклон правительства в «гигантизм» и поддержку крупных игроков. Есть немало небольших предприятий, которые занимаются уникальными разработками в своих сферах, не у всех есть возможности объединяться в кластеры. Предложения нашей фракции касались всех предприятий, занимающихся импортозамещением, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. Когда законопроекты кабмина поступят в Госдуму, мы будем предлагать расширить сферу действия этих нужных и важных мер», — заключил он.

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