Москва, 31 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах с нового учебного года. Об этом 31 августа сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

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«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — заявил Кравцов на общероссийском родительском собрании.

Он добавил, что ограничения действуют в соответствии с новыми санитарными правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов заявил, что во всех школах России с нового учебного года начнутся внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых ученики с 1-го по 11-й класс узнают о традициях и истории страны.

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