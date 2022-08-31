Воронеж, 31 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Воронеже 30-градусная жара сменится осенней прохладой уже с 1 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

Ещё 29–30 августа дневная температура в Воронеже и области доходила до +30 и выше, ночью не опускалась ниже +18 градусов. 31 августа, в последний день лета, днём установилась комфортная температура в +25…27 градусов.

Уже 1 сентября в Воронеже днём ожидается не выше +21 градуса, ночью похолодает до +10. В пятницу, 2 сентября, дневная температура составит уже около +19, а ночью столбик термометра может опуститься до +8 градусов. Прохладная, +19…20 градусов днём и до +9 ночью ожидается и на выходных, 3–4 сентября. Осадков синоптики не прогнозируют.