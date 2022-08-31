Луганск, 31 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В город Свердловск Луганской Народной Республики прибыла партия учебников из Красноярского края. Об этом сообщает портал «Жизнь Луганска».

Портал «Жизнь Луганска» lifelug. su Партия учебников из Красноярского края доставлена в Свердловск (ЛНР)

Всего доставлены 4752 учебника для 8-11 классов по русскому языку, истории, а также ОБЖ. Все книги выпущены издательством «Просвещение» специально для школьников Свердловска.

«В следующем гуманитарном грузе мы ожидаем еще учебники для специализированных классов. Это, в частности, будет больше полутора тысяч экземпляров учебников по изучению иностранного языка, которые мы тоже очень ждём», — сказала замглавы администрации Свердловска и Свердловского района Татьяна Мирошникова.

По её словам, такое большое количество учебников практически полностью обеспечило детей литературой. Мирошникова поблагодарила руководство Красноярского края за оказанную помощь.

Начальник управления образования Свердловска и Свердловского района Лариса Черных отметила, что школьников с 2014 года обучают по российским стандартам, однако «многие учебники уже довольно изношены, а каких-то учебников вовсе не было в наличии».

«С новыми учебниками мы начнем новый учебный год по-новому», — сказала она.