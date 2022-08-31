Ульяновск, 31 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области закупаются флаги и гербы России для поставки в образовательные учреждения. Цена контракта по итогам торгов снизилась на 37% и составила 18,3 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Заказчиком является министерство просвещения и воспитания Ульяновской области. Речь идёт о поставке государственных символов в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Закупаются 333 флага России (для флагштоков), 333 уличных флагштока, 333 настольных флагштока, 333 протокольных флага России, по 333 больших и малых гербов РФ.

Начальная цена контракта составила29 224 226,52 рубля. По результатам аукциона она снижена на10 867 434,79 рублей (-37,2%) — до18 356 791,73 рубля.

Флаги и гербы будут поставлены в Ульяновск (школу № 48 имени Героя России Дмитрия Кожемякина), Димитровград (городская гимназия) и Барышский район (школа № 3 имени Героя Советского Союза Ивана Седова).

Государственный контракт заключён с индивидуальным предпринимателем из Москва. Флаги и гербы должны быть поставлены к октябрю.