31 августа 2022 | Время чтения 4 мин

В последние годы слишком много безумств и идиотии творилось на трибунах, но побеждать это зло следовало бы совсем иными способами.

Платон Беседин, , 15:03 — REGNUM Чемпионат России по футболу разогнался, набрал мощь — уже 7 туров позади. Лидирует, кто б сомневался, санкт-петербургский «Зенит», действующий по принципу «беру, заверните!», а лучше всего беру бразильцев. Похоже, взяли на вооружение тактику донецкого «Шахтёра», у которого в нападении и полузащите играли в основном бразильцы, а в защите — выходцы из б. УССР. У «Зенита» среди беков, правда, тоже два бразильца, а ещё — хорват (как и у клуба Ахметова когда-то).

Фанаты Василий Иванов © ИА REGNUM

Вторым же в чемпионате пока что идёт «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля — новичка-тренера, вызывающего у многих симпатию. Да и сами красно-белые демонстрируют приятную игру. В целом же забивают в чемпионате много, так как уровень заметно упал. А заодно и Кубок России по новой схеме стартовал тоже.

Одна беда — на стадионах слишком мало болельщиков. Вот, например, цифра: если раньше «Урал» собирал на «Екатеринбург-Арене» на матч со «Спартаком» 30 тысяч человек, то теперь приходит всего 8 тысяч. И такая ситуация во многих футбольных городах. Дошло до того, что на матчи низших лиг людей приходит больше, чем на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Это как вообще?

Ответ для тех, кто интересуется спортом, очевиден: причина в том, что с лета этого года действует так называемый Fan ID, бессмысленный (?) и беспощадный. От него плюются уже многие болельщики, а самые рьяные фанаты просто бойкотируют матчи. Так, например, вчера пустовали фанатские трибуны на стадионе «Открытие-Арена», где «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Бойкотируют матчи и фанаты других клубов. Невзлюбили, в общем, Fan ID, это мягко скажем.

FAN ID для ЧМ-2018 digital.gov.ru

Так а в чём смысл этого нововведения в принципе? Fan ID — это карта болельщика. Без него невозможно приобрести билет на стадион. Чтобы получить сам Fan ID, нужно зарегистрироваться через «Госуслуги». Причём, сделать это должны даже те, кому меньше 14 лет: готовьте фотографию и свидетельство о рождении. Для тех, кто старше 14 лет, — паспорт и фотографию.

Ясно, что сделана эта мера для повышения безопасности на стадионах. Другой вопрос — впрочем, их много, — что самых ярых хулиганов соответствующие структуры и так должны знать. И в целом Fan ID укладывается в логику массовой цифровизации общества (и никакой конспирологии!). При этом некоторые из тех, кто пытался получить заветную карточку, сталкивались с соответствующими бюрократическими и электронными проблемами. Ну а блокировка аккаунта — это уже классика. Или, например, всю семью пустили на матч, а ребёнка нет.

Кстати, любопытно, что роковой Fan ID ввели не везде. И почему, например, он есть в Ростове, но его нет в Краснодаре? Где логика? Не правильнее ли было бы обратиться в первую очередь к проблемным стадионам?

Опять же, безопасность — крайне важно, да. Но просчитывал ли кто-то последствия введения Fan ID? Есть ли чёткая аналитика по данному вопросу? А если она имеется, то почему не предъявлена обществу в качестве разъяснительных аргументов как минимум? Или и так схавают?

Меж тем прямо сейчас клубы несут колоссальные траты. Во-первых, недостаток болельщиков на трибунах. Те же двадцать тысяч непроданных билетов — это десятки миллионов рублей. Во-вторых, сами клубы вынуждены нести расходы на цифровизацию. Не станем забывать, что сейчас с доходами, когда отменены международные соревнования и сложная трансферная история, команды и без того находятся не в лучшем положении. Ладно, если речь идёт о «Зените», у которого с деньгами прекрасно и даже лучше, но что делать тем же «Торпедо» или «Факелу»?

Болельщики Зенита Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кстати, атмосфера на стадионе в Воронеже — это отдельная искрящаяся история, которая заставляет, вопреки всем бюрократическим играм, верить в российский футбол. И я неслучайно говорю об этом, потому что когда на трибунах сидят одни и те же три тысячи болельщиков, это несколько иная, куда более тоскливая история, нежели полные трибуны; в том числе и с теми, кто ходит на один-два матча в сезоне. Так почему и в без того сложное время болельщиков лишают Игры?

Ведь сам дух футбола — это дух свободы. Как говорил Марадона после легендарной победы над Англией: «Только в войне на футбольном поле Аргентина могла победить Британию». И дух великой Игры нельзя душить бюрократической удавкой. При этом, да, не станем отрицать, в последние годы слишком много безумств и идиотии творилось на трибунах, но побеждать это зло следовало бы совсем иными способами. Жёсткой работой соответствующих структур, безусловно, выстраиванием спортивного бизнеса, несомненно, но и ещё, как бы это сейчас ни прозвучало, воспитанием. Впрочем, это касается не только футбола.