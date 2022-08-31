Донецк, 31 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Часть дальнобойных ракет для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS уже передана киевскому режиму. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил 31 августа в эфире Первого канала.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снарядов РСЗО HIMARS

Он отметил, что силы союзников пытаются уничтожить это вооружение, предоставленное Западом. Дальность ракет — 300 км.

«По некоторым нашим данным, уже часть этих ракет завезена на территорию [подконтрольную Киеву]», — сказал глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что киевских боевиков придётся отодвигать от населённых пунктов ДНР на 300 км, если оружие с такой дальностью стрельбы появится у Киева.

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