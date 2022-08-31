Москва, 31 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Запрет использования мобильных телефонов на уроках с 1 сентября 2022 года одобрила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своём телеграм-канале 31 августа она пояснила:

В телефоне

«Использование смартфонов детьми на уроках не только отвлекает их от содержания урока, снижает успеваемость, но и зачастую является причиной травли в отношении одноклассников и учителей. Дети нередко именно на уроках снимают непристойные и издевательские видео, которые потом используют для преследования своей «жертвы». Уверена, что ограничение использования гаджетов приведёт к резкому снижению фактов кибербуллинга в России среди детей и подростков».

Екатерина Мизулина также напомнила данные Лиги безопасного интернета о том, что треть российских школьников сталкивается с травлей в сети:

«Мы добивались запрета на использование смартфонов в ходе уроков с 2018 года. Наконец-то Министерство просвещения России наши доводы услышало. И это абсолютно верное и здравое решение перед началом нового учебного года».

Общественный деятель Екатерина Мизулина выразила также надежду, что в дальнейшем это приведёт в целом к ограничению использования цифровых технологий в образовании.

«Последствия использования этих технологий и их влияние на здоровье и психику ребёнка пока в России вообще не изучались на государственном уровне. Вместе с тем многие родители заявляют о негативном воздействии использования цифровых технологий в школе на психику и в целом здоровье детей», — поделилась мнением Екатерина Мизулина.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения России с нового учебного года запретило пользоваться мобильными телефонами. По словам директора по воспитательной работе иркутской школы Марины Номшиевой, телефон даёт возможность списать при написании контрольных работ, поскольку учителя не всегда могут уследить за всеми учениками.

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