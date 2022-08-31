Париж, , 13:43 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен критикует пренебрежение исполнительной власти, которая планирует провести совет по энергетической обороне, сообщает Le Figaro.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Марин Ле Пен, нынешний энергетический кризис «вышел из-под контроля». И совет обороны, предложенный исполнительной властью, который «обходит парламент, не является решением. Вместо этого депутат хочет, чтобы уже в сентябре была созвана внеочередная сессия, чтобы избранные должностные лица могли обсудить, а затем проголосовать за меры, которые необходимо принять для защиты французов».

«Мы оспариваем то, что президент Республики обходит парламент, чтобы справиться с кризисом с помощью Совета по энергетической обороне», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что любые отключения газа в случае нехватки этого источника энергии коснутся только предприятий.

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