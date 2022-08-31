Париж, 31 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен критикует пренебрежение исполнительной власти, которая планирует провести совет по энергетической обороне, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

По словам Марин Ле Пен, нынешний энергетический кризис «вышел из-под контроля». И совет обороны, предложенный исполнительной властью, который «обходит парламент, не является решением. Вместо этого депутат хочет, чтобы уже в сентябре была созвана внеочередная сессия, чтобы избранные должностные лица могли обсудить, а затем проголосовать за меры, которые необходимо принять для защиты французов».

«Мы оспариваем то, что президент Республики обходит парламент, чтобы справиться с кризисом с помощью Совета по энергетической обороне», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что любые отключения газа в случае нехватки этого источника энергии коснутся только предприятий.

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