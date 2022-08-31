Нуакшот, 31 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Власти Алжира передали партию гуманитарной помощи в Нуакшот. Об этом 31 августа сообщает алжирская газета El-Bilad.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

По данным журналистов, помощь была предоставлена властям Мавритании для распределения среди жителей районов страны, пострадавших в результате недавних наводнений.

Отмечается, что в состав партии из 75 тонн вошли продукты питания, палатки, одежда и электрогенераторы, закупленные алжирским отделением международной организации Красный Полумесяц.

Партия помощи была доставлена двумя военно-транспортными самолётами ВВС Алжира Ил-76, вылетевшими с базы ВВС «Буфарик».