Алжир направил партию гуманитарной помощи в Мавританию
Нуакшот, 31 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Власти Алжира передали партию гуманитарной помощи в Нуакшот. Об этом 31 августа сообщает алжирская газета El-Bilad.
U.S. Navy
Гуманитарная помощь
По данным журналистов, помощь была предоставлена властям Мавритании для распределения среди жителей районов страны, пострадавших в результате недавних наводнений.
Отмечается, что в состав партии из 75 тонн вошли продукты питания, палатки, одежда и электрогенераторы, закупленные алжирским отделением международной организации Красный Полумесяц.
Партия помощи была доставлена двумя военно-транспортными самолётами ВВС Алжира Ил-76, вылетевшими с базы ВВС «Буфарик».