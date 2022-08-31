Луганск, 31 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал Москву не отдавать никому Киев. Об этом Пасечник заявил 31 августа на просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Я уверен, что в ближайшее время мы освободим все эти территории. Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был», — сказал он.

Пасечник добавил, что это русская земля, «они точно к ней не имеют никакого отношения».