Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Следственном комитете корреспонденту ИА REGNUM опровергли информацию СМИ о задержании мужчины, которого якобы подозревают в причинении смерти по неосторожности бывшей участнице телешоу «Дом-2» Анастасии Кочервей.

Spb.sledcom.ru Здание ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Напомним, 13 августа в Дудергофском канале Санкт-Петербурга вблизи Финского залива было обнаружено тело 28-летней Анастасии Кочервей, известной своими участием в телешоу. Перед этим женщину искали несколько дней, в последний раз родители связывались с ней в начале августа.

По факту гибели Кочервей Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). А в последний день августа подруга погибшей сообщила СМИ, что якобы задержан мужчина, которого подозревают в совершении преступления.

Однако данную информацию ИА REGNUM не подтвердили в ГСУ СКР по Петербургу. «Никто не задерживался», — лаконично ответили корреспонденту в пресс-службе ведомства.