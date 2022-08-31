Сеул, , 13:39 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа случаев жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства социального обеспечения.

Жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в 2021 году в стране признали 37 605 случаев жестокого обращения с детьми, что на 21,7% больше, чем годом ранее. В результате жестокого обращения погибли 40 детей.

Количество заявлений, связанных с предполагаемыми случаями жестокого обращения, также увеличилось на 27,6%, до 53 932.

Сообщается, что в 83,7% случаев жестокость по отношению к детям проявляли родители, в 9,6% — доверенные лица, в 4% — родственники, в 1,7% — незнакомцы.