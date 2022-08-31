Брюссель, 31 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. По итогам августа годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до рекордных 9,1% в годовом выражении, обновив максимум с начала ведения расчётов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Напомним, месяцем ранее этот показатель составлял 8,9%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста — на 9%. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 8,9%.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что, учитывая вероятность роста цен на энергоносители, по итогам года инфляция в еврозоне может вполне составить 11-12%.

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