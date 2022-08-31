Москва, 31 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Европе идет разделение общества на русофилов и русофобов. Об этом заявил председатель болгарской общественной организации «Русофилы» и лидер партии «Возрождение отечества» Николай Малинов 30 августа в телепередаче «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Малинов

«Русофобы — это современные фашисты. А мы русофилы — современные антифашисты. И нас, конечно, за такую позицию критикуют и притесняют», — заявил Малинов.

Политик привел наглядный пример того, как болгарские власти преследуют участников его движения и его семейство.

«Вчера моя супруга четыре часа была в полиции. Якобы 12 каких-то террористов у нас прописано в квартире. Они показали фальшивые документы. Подобное происходит постоянно», — рассказал Малинов.

При этом политик отметил, что русофилы Болгарии «сопротивляются этому давлению и он получает огромное удовольствие наблюдая за работой активистов движения».

Напомним, что ранее власти Болгарии не разрешили движению «Русофилы» организовать массовое мероприятие по случаю 145-летия битвы на Шипкинском перевале, которая стала одним из ключевых эпизодов Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.