Москва, , 13:42 — REGNUM Десять пунктов управления киевских боевиков и три склада ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены ударами российских войск за минувшие сутки. Об этом сообщает 31 августа Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Самолёт ВКС России Mil.ru

Удары по военным объектам на территории б. УССР продолжают наносить оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия. Поражены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.

Поражены штабы ВСУ, находившиеся у Первомайского, Добрянки, Белоусово, Лозового и Нововоронцовки в Херсонской области, Зеленодольска в Днепропетровской области, Артёмовска, Соледара, Зайцево и Марьинки в ДНР.

«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» у села Доброволье в Днепропетровской области.

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