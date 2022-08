Таллин, , 13:35 — REGNUM

Порт Мууга, Эстония Portoftallinn.com

Министерство иностранных дел Эстонии решило обнародовать список из 28 местных предприятий, ходатайствующих об исключениях из санкционных списков для дальнейшего импорта нефти из России.

По сообщению эстонского портала stolitsa. ee, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу аргументировал решение ведомства желанием познакомить общественность с теми, кто выступает за смягчение режима санкций.

«Я уверен, что общественность Эстонии испытывает обоснованный интерес к тому, какие эстонские предприятия на переходный период искали исключения для продолжения бизнеса в сфере нефтеторговли с Россией», — заявил он.

Министр напомнил также, что именно Эстония недавно представила предложения по новому санкционному пакету Евросоюза, которые создают дополнительные препятствия энергетической торговле ЕС с Россией.

По его словам, название предприятий, их сферу деятельности и факт соискания исключения нельзя рассматривать как коммерческую тайну и публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.

Список предприятий включает 28 названий: Flexoil, Marine Energy Solutions, Baltic Marine Bunker AS, Eurodelta, Manoir Energy, Westnbalticoil, SIA ImplexOil, Alexela Bunkering, GazTrans Eesti, Stacroloft Inc, Fillenergi, Himbalt Trade, Eesti Aviokutuse Teenuste AS, Aurum Invest, Venkon Group, LITASCO SA, TRAFIGURA PTE LTD, Liwathon E. O. S, AS Operail, United Stream, Skinest Veeremi, AS NT Bunkering, AS Alexela Logistics, Baltia Trading Company, Petrohim International Carriers, City Sky и Аltairbalt.