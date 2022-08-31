Брюссель, 31 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В августе 2022 года инфляция в еврозоне достигла максимального уровня за 23-летнюю историю евро — 9,1% в годовом исчислении, усиливая опасения по поводу дальнейшего роста цен и давление на Европейский центральный банк, от которого ждут более активного повышения процентных ставок, как сообщает Financial Times.

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Рост потребительских цен, данные о котором Евростат опубликовал в среду 31 августа, вырос до 9,1% по сравнению с 8,9% в июле, в очередной раз побив предыдущий рекорд. Он также оказался выше 9%, спрогнозированных экономистами.

На росте инфляции сказываются последствия того, что оптовые цены на газ и электроэнергию в Европе подскочили до максимальных уровней за последние недели и повысили стоимость удобрений и других товаров, включая сельскохозяйственную продукцию.

При этом Евростат сообщил о небольшом замедлении роста цен на энергоносители, которые за год по август выросли на 38,3%. Цены на непереработанные продукты питания также росли немного медленнее — на 10,9%.

Показатель базовой инфляции, который исключает волатильные цены на энергоносители и продукты питания и дает экономистам более четкую картину базового ценового давления, вырос в августе на 4,3% по сравнению с 4% в июле.

В такой ситуации члены совета управляющих ЕЦБ предупредили о необходимости борьбы с высокой инфляцией, даже если это угрожает еврозоне сползанием в рецессию.