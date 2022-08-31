Новосибирск, 31 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Новосибирские отели и санатории участвуют в программе туристического кешбэка. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономического развития региона.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

«Турбизнес Новосибирской области всегда ждет новое окно продаж с кешбэком и активно подключается к программе, потому что это даёт дополнительную загрузку в низкий туристический сезон, стимулирует спрос на туристические услуги без дополнительных расходов предпринимателей, — прокомментировал новосибирский министр экономического развития Лев Решетников. — Самим туристам кешбэк даёт возможность потратить возвращенные средства на дополнительные платные услуги во время своего отдыха, на более продолжительное путешествие или отдых с повышенным комфортом».

В осеннем этапе программы принимают участие 30 отелей и 11 санаториев Новосибирской области. Туры в региона предлагают девять туроператоров.

Отметим, что за 2020–2021 годы в программе туристического кешбэка участвовали 23 отеля и восемь санаториев Новосибирской области. С августа 2020 года по январь 2021 года регион посетили 3811 туристов.