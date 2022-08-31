Казань, 31 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Татарии из незаконного оборота изъяли около 120 тонн спиртосодержащей продукции. В качестве подозреваемого в сбыте нелегального алкоголя задержан 65-летний житель Казани, сообщила 31 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мвд.рф Изъятый фальсифицированный алкоголь

Мужчину задержали на одной из улиц в Приволжском районе города в момент разгрузки очередной партии товара. Документы на реализацию и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у него отсутствовали. На месте обнаружили 596 десятилитровых канистр с якобы дезинфицирующим средством, который используют в ветеринарных целях. При исследовании выяснилось, что жидкость содержит этанол, а необходимые добавки для признания ее дезинфекционным средством отсутствуют.

В офисах изготовителя в Самарской области прошли обыски. Обнаружено оборудование для смешивания и розлива жидкостей, емкости различного объема.

Возбуждено уголовное дело. Из незаконного оборота изъяли около 120 тонн спиртосодержащей продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жителя города Набережные Челны подозревают в реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности.

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