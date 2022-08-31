Иркутск, 31 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября местами по области сохранятся порывы северо-западного, юго-западного ветра 15-18 м/с, в Киренском и северо-восточных районах местами сильные дожди.

Free-Photos Заморозки

Также местами по области ожидаются заморозки от 0°C до — 5°C.

При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов, — напомнили спасатели.

Также 1 — 2 сентября местами в южных районах ожидается IV (высокая) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа температура на поверхности почвы в Приангарье уже опускалась до минус 2°C.

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