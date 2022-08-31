Таллин, 31 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Эстония, не информируя общественность, приступило к продаже имущества принадлежащего ей предприятия Operail, специализирующегося на сдаче в аренду железнодорожных вагонов. Об этом сообщило местное издание Eesti Ekspress.

Jakub «Flyz1» Maciejewski Вагон-хоппер

«Нигде не было объявлений о том, что все желающие могут приобрести имущество государственного железнодорожного предприятия Operail», — отмечает издание.

По его данным, продаются грузовые вагоны, которые используются на железных дорогах б. УССР, России и других стран СНГ, а также бизнес в Финляндии и ремонтное депо. Речь идет об имуществе на десятки миллионов евро.

По данным газеты, идет уже второй этап продажи имущества Operail, однако в рубрике «Покупка и продажа имущества» и в новостях на домашней странице предприятия никакой информации об этом нет.

Эстония купила для аренды в России и в б. УССР 2 600 вагонов и в 2020 году инвестировало в Operail 22 млн евро за счет увеличения уставного капитала.

В 2019 году дивиденды Operail составили 1,5 млн евро, в 2020 году — 9,5 млн евро, в 2021 году — 2,2 млн евро, хотя год закончился убытком в размере 5 млн евро.

При этом к середине 2022 года долговые и арендные обязательства госпредприятия достигли 93 млн евро, сообщает EestiEkspress.