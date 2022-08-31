Полицейские установили подозреваемого в жестоком убийстве собаки в Костроме
Кострома, 31 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Костромские полицейские нашли подозреваемого в жестоком убийстве собаки, произошедшем 26 августа. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области. Им оказался житель посёлка Первомайского. Он признался в содеянном.
Мужчина жил в частном доме вместе с сестрой и собакой. Ему не нравилось, что животное ночует в помещении и создаёт беспорядок. Договориться с родственницей о выселении собаки на улицу он не смог, поэтому отвёл её в лесополосу, шесть раз ударил ножом и избил так, что собака получила переломы и сотрясение мозга.
Максимальная санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до 3 лет. Напомним, о случившемся общественности рассказали волонтёры приюта «Белый Бим». Они подобрали собаку на улице по сигналу местных жителей и боролись за её жизнь. Несмотря на лечение, в ночь с 27 на 28 августа собака скончалась.