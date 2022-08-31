Москва, 31 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Цены на нефть 30 августа обвалилась почти на 5%, вернувшись под психологическую отметку $100 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча сланцевой нефти в США

«Сегодня, 31 августа, давление продавцов сохраняется — впервые за неделю Brent нарушила целостность уровня $96, теряя с начала дня почти 1,7%.

Недавний отскок от февральских минимумов сменился довольно агрессивными распродажами на рынке черного золота.

Поводом для смены траектории цен послужили сообщения о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о возобновлении ядерной сделки, о которой будет объявлено в ближайшие недели. При этом пока никакой официальной информации о прорыве в переговорах не поступали ни из Ирана, ни из США.

Общий негативный фон на рынке усилился за счет ястребиных сигналов от ключевых Центробанков, усиливающих риски рецессии и, соответственно, ослабления глобального спроса на энергоносители. На этом фоне беспорядки в Ливии и Ираке отошли на задний план.

В краткосрочной перспективе давление на Brent может усилиться, сместив котировки ниже $95. Дополнительный негатив до конца недели может привнести потенциальное возобновление роста доллара США в случае выхода сильной статистики по рынку труда», — полагает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent на торгах в Азии упала до $98,70