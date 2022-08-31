Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бывшей участницы телешоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, тело которой нашли в акватории Финского залива после нескольких недель поисков исчезнувшей девушки.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом сообщила 31 августа телеканалу «78» подруга погибшей Олеся Малибу (Кожевникова). По ее словам, подозреваемый по делу о причинении смерти по неосторожности задержан и находится в руках следствия.

«По моей информации, уже есть задержанный, идут следственные действия», — сказала Олеся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тело погибшей было найдено в Дудергофском канале Петербурга, связанном с Финским заливом. В воде погибшая пролежала несколько недель. На ее теле не были обнаружены следы насильственной смерти. По данному факту органами СКР было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В то же время в СМИ появились публикации, в которых знакомые Анастасии Кочервей говорили, что девушке якобы угрожал и преследовал её неизвестный мужчина. Также стало известно, что бывшая участница телешоу злоупотребляла алкоголем и наркотиками.

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