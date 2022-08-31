Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бывшей участницы телешоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, тело которой нашли в акватории Финского залива после нескольких недель поисков исчезнувшей девушки.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Об этом сообщила 31 августа телеканалу «78» подруга погибшей Олеся Малибу (Кожевникова). По ее словам, подозреваемый по делу о причинении смерти по неосторожности задержан и находится в руках следствия.

«По моей информации, уже есть задержанный, идут следственные действия», — сказала Олеся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тело погибшей было найдено в Дудергофском канале Петербурга, связанном с Финским заливом. В воде погибшая пролежала несколько недель. На ее теле не были обнаружены следы насильственной смерти. По данному факту органами СКР было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В то же время в СМИ появились публикации, в которых знакомые Анастасии Кочервей говорили, что девушке якобы угрожал и преследовал её неизвестный мужчина. Также стало известно, что бывшая участница телешоу злоупотребляла алкоголем и наркотиками.