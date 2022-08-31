В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве экс-участницы шоу «Дом-2»
Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бывшей участницы телешоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, тело которой нашли в акватории Финского залива после нескольких недель поисков исчезнувшей девушки.
Об этом сообщила 31 августа телеканалу «78» подруга погибшей Олеся Малибу (Кожевникова). По ее словам, подозреваемый по делу о причинении смерти по неосторожности задержан и находится в руках следствия.
«По моей информации, уже есть задержанный, идут следственные действия», — сказала Олеся.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что тело погибшей было найдено в Дудергофском канале Петербурга, связанном с Финским заливом. В воде погибшая пролежала несколько недель. На ее теле не были обнаружены следы насильственной смерти. По данному факту органами СКР было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В то же время в СМИ появились публикации, в которых знакомые Анастасии Кочервей говорили, что девушке якобы угрожал и преследовал её неизвестный мужчина. Также стало известно, что бывшая участница телешоу злоупотребляла алкоголем и наркотиками.