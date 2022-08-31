Москва, , 13:26 — REGNUM Вооружённые силы России с начала специальной военной операции на территории б. УССР нанесли урон авиационной технике ВСУ, который исчисляется сотнями единиц. Об этом 31 августа сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о 280 боевых самолётах и 151 вертолёте армии киевского режима. Кроме того, были сбиты 1844 беспилотных летательных аппаратов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолётов, 151 вертолёт, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 30 августа, российские военные уничтожили три вертолёта и четыре боевых самолёта (два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29) ВСУ.

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