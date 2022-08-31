Багдад, 31 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент Ирака Бархам Салех выступил в поддержку требований демонстрантов, которые выступают за проведение досрочных выборов в парламент страны. Об этом 31 августа сообщает Shafaq.

Foreign and Commonwealth Office Бархам Салех

Салех во время выступления на иракском государственном ТВ заявил, что перевыборы могут помочь разрешить политический кризис в стране и остановить насилие.

«Проведение новых досрочных выборов в соответствии с национальным пониманием будущего страны, представляет собой выход из удушающего кризиса в стране вместо политических стычек, столкновений и соперничества. Выборы гарантируют политическую и социальную стабильность в стране и отвечают чаяниям иракцев», — заявил Бархам Салех.