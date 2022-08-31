31 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Запретить телефоны на уроках — самое простое решение. Лучше бы государство решило проблему, как сделать преподавание интересным, чтобы у детей был интерес к учебе? Мнения.

Светлана Шаповалова, , 17:27 — REGNUM Заявление Минпросвещения РФ о недопустимости использования мобильных телефонов на уроках в российских школах с нового учебного года спровоцировало широкий общественный резонанс, люди приводят много полярных мнений и задают массу вопросов.

Школьники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну наконец-то хорошие новости. Национальный центр добивался запрета гаджетов в ходе уроков в школах с 2018 года», — написала в своём телеграм-канале член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина.

«Давно пора было сделать», — считает Владислав.

«Они, правда, думают, что этот запрет будет кем-либо соблюдаться?» — иронизирует Валерия Синицына.

«Когда внук учился в школе, некоторые учителя собирали перед уроком все телефоны в коробку, после урока дети их забирали. Считаю решение правильным», — поделилась Наталья Фролова.

«Каким образом будет контролироваться данное распоряжение, когда в классе 40 человек? И на каком основании? Какое следует наказание ученика в случае нарушения распоряжения?» — спрашивает Ольга.

«А как это должно быть реализовано? Кравцов почему-то не рассказал! Силой отбирать у учеников? Или глушилки в классах ставить? Как?» — замечает В.

«Ерунда всё это. Телефон нужно где-то оставить. Где? В сейфе? В закрывающемся шкафчике? Школы этим не оборудованы. У меня ребёнок закачал в телефон учебники, чтобы не таскать ранец с 5 кг. Что в этом плохого? Чинуши думают о пропаганде, а не о реальном положении дел.

И ещё: телефон — это средство связи. Особенно в ЧС. Организуйте нормальную охрану, чтобы родители были спокойны. В очередной раз чинуши показали себя отсталыми и бездарными управленцами», — поделился Захаркин.

«В чем проблема? Телефоны на беззвучку и в рюкзак, рюкзак под стол, руки на парты. И всё, никаких проблем», — парирует Максим Орлов.

«Лучше бы электронные учебники сделали, чтобы дети не таскали на себе собственный вес из учебников», — замечает Елена Баст.

Школьники Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Я против телефонов в школе! Они и дома надоели!» — высказалась Марина.

«Элементарно: ребёнок плохо себя чувствует! У самих был случай, сыну стало плохо на уроке биологии в 8-м классе, он сказал учителю, его не отпустили, он сам ушёл. Оказалось, сердечный приступ! Нельзя запрещать телефоны! Мы не знаем, что делают с нашими детьми в школе! Так снимут на телефон — вот и доказательство! А так слово учителя против слова ученика! Сами делайте выводы! Учителя ничего не боятся, кроме огласки! Это единственное средство доказать свою невиновность у детей!» — поделилась историей Александра.

«Как бы то ни было, есть смысл легитимно предотвращать на уроках следующее: играть в телефоне в игры; общаться в соцсетях/постить информацию; производить фото/видеосъёмку/запись; списывать материал из интернета или использовать решающие задания приложения. Как это будет реализовано — запретом ли телефонов и т.п. — не суть», — рассуждает Константин Петров.

«Можно разговаривать на уроке запретить, а толку? Запрет телефонов не решит проблему, а это качество образования и качество преподавания», — считает Андрей Зверев.

«И раньше учителя запрещали. Но любой балбес мог права качать, мол, права не имеете, это моя личная собственность и пр. Теперь это требование узаконено. В старших классах на уроках идёт повальное списывание. Делают это виртуозно, не всякий учитель заметит. Редкий ребёнок пишет контрольные сам. Знания нулевые, а отметки приличные. Только потом на ЕГЭ они не подтверждаются, так как списать трудно. Таковы реалии современной школы. Недовольны таким решением могут быть только детки», — поделилась мнением Анна Сергеева.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа о том, что использование мобильных телефонов на уроках в российских школах запрещается, известил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он считает, что гаджеты отвлекают школьников от занятий.

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