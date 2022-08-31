Село Сакмара, Оренбургская область, , 13:24 — REGNUM В Сакмаре Оренбургской области двое детей чуть не стали жертвой пожара. Подростки госпитализированы, сообщили 31 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Горящая спичка Yarnews.net

По данным полиции, школьники соорудили шалаш в лесополосе. В нем дети проводили свободное время. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание шалаша. Подростки пытались сами потушить огонь.

С ожогами дети доставлены в больницу. По факту травмирования несовершеннолетних проводится проверка.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, с начала года (по состоянию на 22 августа) на территории региона произошло 3434 пожара. Погибли 52 человека, в том числе один ребёнок. Травмы получили 59 человек, среди них девять детей.

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