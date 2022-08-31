Москва, 31 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Рубль укрепился к доллару на торгах 30 августа, несмотря на общее уклонение от рисков и обвал на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«По итогам сессии пара доллар/рубль просела на 0,76%, завершив день непосредственно под отметкой 60 руб.

Сегодня, 31 августа, котировки пытаются вернуться к росту, набирая почти 0,5%, но основные торги все еще проходят в рамках привычного диапазона.

Рубль продолжает двигаться в отрыве от нефти, полностью проигнорировав падение Brent, которое составило без малого 5% из-за слухов о прогрессе в переговорах о ядерной сделке.

Опосредованное влияние на поведение нашей валюты оказывает и динамика доллара, который слегка укрепился на международной арене и в целом удерживается неподалеку от многолетних максимумов.

Перспективы более значимого и устойчивого укрепления рубля остаются ограниченными, тогда как риски ослабления в наступающем месяце довольно высоки в свете ожидаемого возобновления бюджетного правила наряду с восстановлением импорта.

В ближайшее время доллар, скорее всего, продолжит осциллировать вокруг уровня 60 рублей, который в итоге закрепит за собой статус поддержки после смещения котировок выше 61 руб. с последующей целью на область 64,50 руб., которая ограничила подъем в начале августа», — пояснил эксперт.

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