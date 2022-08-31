Москва, , 13:23 — REGNUM ВСУ в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тыс. боевиков, сообщили 31 августа в Минобороны России.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях киевские войска потеряли четыре боевых самолета — два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три вертолета Ми-8.

«Российскими войсками уничтожено 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ, сейчас завершается уничтожение его остатков.