Москва, 31 августа 2022, 13:23 — REGNUM ВСУ в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тыс. боевиков, сообщили 31 августа в Минобороны России.
Отмечается, что за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях киевские войска потеряли четыре боевых самолета — два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три вертолета Ми-8.
В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ, сейчас завершается уничтожение его остатков.