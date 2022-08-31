Москва, , 13:21 — REGNUM Придание СВО статуса контртеррористической операции не только расширит боевые возможности, но и поможет очистить Россию от предателей, отметил 31 августа в своем телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Киев превратился в оплот и рассадник международного терроризма, а потому спецоперация должна получить статус контртеррористической.

«Сейчас за дискредитацию ВС России дают денежные штрафы, которые «ультрапатриоты» выставляют как знаки доблести. Что такое 50 тысяч для Галкина, Урганта? Мелочь, заплатил ‑ и ты снова «ультрапатриот», с гонорарами и выступлениями. А за поддержку террористов — уголовка и сроки. Почувствуйте разницу», — отметил эксперт.