Рига, 31 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Правительство Латвии оказало киевскому режиму военную помощь на сумму около 300 млн евро. Еще 15,7 млн евро собрали в качестве пожертвований общественные организации страны. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на заявление министра обороны Артиса Пабрикса.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Б. УССР поставлено вооружение разного типа, в том числе индивидуальное снаряжение, боеприпасы, противотанковое оружие, ЗРК Stinger, беспилотники, самоходные гаубицы, вертолеты, а также сухие пайки. Кроме того, б. УССР поставили специально подготовленные внедорожники.

«Латвия является лидером в предоставлении поддержки [территории б. УССР] и подает пример другим странам в Европе и во всем мире», — подчеркнул Пабрикс.

Заявление главы военного ведомства Латвии вступает в противоречие с недавним заявлением министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что именно его страна является лидером в оказании военной помощи б. УССР.