Магнитогорск, Челябинская область, 31 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области обезьяна гуляет по городу и нападает на людей. Об этом пишут телеграм-каналы и СМИ.

Alexas_Fotos Обезьяна

Животное заметили в районе улицы Карла Маркса. Видео опубликованы в соцсетях. Любопытные горожане, которые подходят к ней поближе, рискуют получить укусы и царапины.

Телеграм-канал Ural Mash сообщает, что одна из девушек была вынуждена обратиться в травмпункт. Специалисты уже выехали на поимку обезьяны.