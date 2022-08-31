Москва, 31 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Более 50 снарядов реактивных систем залпового огня и семь беспилотников ВСУ сбили российские комплексы ПВО за минувшие сутки. Об этом сообщает 31 августа Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Mil.ru ПВО в действии

Беспилотные летательные аппараты, уточнили в ведомстве, сбиты у населённых пунктов Чаплинка Херсонской области, Новоукраинка Запорожской области, Борщовка, Первомайское, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области.

«Кроме того, перехвачены: 57 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населённых пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС», — говорится в сообщении.

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