Москва, 31 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Не всегда слушал советы взрослых, но иногда сожалею, что так делал. Об этом сегодня, 31 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, прислушивался ли он к советам взрослых в молодости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

«С возрастом понимаешь, что чаще всего, когда ты не прислушиваешься к советам взрослых, делаешь ошибки. Но мне хочется надеяться, что я в какой-то степени ещё молодой человек», — отметил он.

По словам Пескова, человек устроен так, чтобы понять суть этих ошибок. Но нет людей, которые слушают все советы подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, недружественные к России страны вводят санкции до беспамятства, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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