Североморск, Мурманская область, , 13:18 — REGNUM Стрелковая рота «Коми» отправилась из Мурманской области в зону проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Северного флота.

В зону спецоперации отправилась стрелковая рота «Коми» Пресс-служба Северного флота ВМФ России

На аэродроме Североморск-1 перед личным составом роты, в которой преимущественно служат военнослужащие из Коми, выступили глава республики Владимир Уйба.

«Сегодня вы сделали мужественный мужской решительный шаг. Завтра для вас будет уже совсем другая жизнь. Это будет жизнь боевая, полная сложностей, решений. Будьте уверены и тверды в том, что республика Коми и вся страна гордятся вами. Правительство Коми сделает всё необходимое для того, чтобы обеспечить тыл вам, вашим родным и близким. Воюйте честно самоотверженно, мужественно, как когда-то воевали наши предки, отцы, деды, прадеды. Возвращайтесь с победой. Мы ждём вас», — сказал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону проведения спецоперации отправится взвод из Архангельской области.