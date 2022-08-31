Рига, , 13:18 — REGNUM Летом 2022 года местные огурцы, помидоры, картофель и даже морковь стоили в Латвии заметно дороже, чем прошлым летом. Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews.

Овощи

По словам экспертов, это естественно, ведь затраты аграриев значительно выросли — подорожали электроэнергия, газ, минеральные удобрения и средства защиты растений. Так, годовая инфляция в Латвии в июле достигла рекордного уровня — 21,5%. Больше всего подорожали продукты питания, особенно на молочные продукты.

В частности, выросли цены на свежие овощи — на 12,2%, на свежие фрукты — 13,1%, на картофель – 7,5%, на сушеные и консервированные овощи – 14,1%. Например, популярный картофель сорта «Лаура» в конце лета 2022 года стоит 0,60 евро/кг, а год назад - 0,40-0,50 евро/кг. Цена моркови составила 0,70-0,80 евро/кг по сравнению с 0,50-0,60 евро/кг прошлым летом.

Подорожали также местные помидоры, клубника и черника. Цена на бананы прошлой осенью была 1,22 евро/кг, в этом году уже 1,59 евро/кг.