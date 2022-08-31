Сана, , 13:30 — REGNUM В ООН заявили об отправке йеменскими повстанцами-хуситами дополнительных военных подкреплений в город-порт Ходейда на востоке страны. Об этом 31 авшуста сообщает Khabar со ссылкой на заявление миссии ООН в Ходейде.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в организации выражают обеспокоенность из-за стягивания военной мощи повстанцев в район, который считается нейтральным.

Ранее, повстанцы и власти Йемена договорились о том, что порт не будет использоваться в военных целях, однако отправка войск в этот район может свидетельствовать о планах хуситов в ближайшее время начать наступление в этом районе.

«Миссия ООН с большой обеспокоенностью наблюдала за значительным увеличением военного присутствия в городе Ходейда в последние дни. Напоминаем, что Ходейда должна быть свободна от вооружённых отрядов, как было согласовано в рамках соглашения в Стокгольме. Мы настоятельно призываем руководство хуситов соблюдать условия Соглашения и воздерживаться от действий, которые могут способствовать эскалации, в интересах всех йеменцев», — говорится в заявлении миссии ООН.