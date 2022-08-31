Таллин, 31 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум.

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Во втором квартале 2022 года ВВП Эстонии вырос на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, составив в текущих ценах 9 млрд евро. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

По словам ведущего специалиста департамента Роберта Мюйрсеппа, из-за влияния ценовых факторов (рекордной с середины 1990-х годов инфляции), значительного роста не показали ни поступление налогов, ни добавленная стоимость.

Двигателем эстонской экономики по-прежнему является сфера информации и связи, которая оказала наибольшее положительное влияние на рост экономики. За ней последовала профессиональная, научная и техническая деятельность.

Второй квартал подряд положительное влияние оказывает сфера услуг по проживанию и питанию, которая до сих пор восстанавливается после вызванного коронавирусом кризиса.

В то же время ввиду роста цен влияние на рост экономики большинства сфер было отрицательным. Наибольшее отрицательное влияние оказали обрабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, сельскохозяйственный сектор и торговля.

Отмечен заметный спад инвестиций (-23,3%) по сравнению с предыдущими кварталами. Причиной спада прежде всего послужило сокращение инвестиции предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-86,5%).

Инвестиции правительственного сектора во втором квартале сократились на 11,0%.

Во втором квартале 2022 года замедлился рост частного потребления, которое выросло, несмотря на рекордную инфляцию, лишь на 4,8%.