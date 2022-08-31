Ульяновск, , 13:15 — REGNUM В Ульяновской области вновь заработал орган, установленный 40 лет назад в Мемориальном центре и переданный на реконструкцию. Музыкальный инструмент впервые зазвучал за последние шесть лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновской области впервые за шесть лет зазвучал орган https://ulgov.ru/

Органный концерт состоялся в акустическом зале камерной и органной музыки Ленинского мемориала. Глава региона Алексей Русских, который стал одним из зрителей, назвал орган «главным музыкальным инструментом Ульяновской области».

«Впервые орган прозвучал 40 лет назад и спустя шесть лет молчания мы вновь слышим его мелодию», — сказал глава региона.

Часть реставрационных работ выполнила немецкая компания-производитель, а сборку, наладку и восстановление электронных систем управления и продолжили российские мастера. Ульяновские чиновники заявляют, что процесс полной сборки и интонировки силами российских специалистов стал первым подобным опытом в России.

Заслуженный артист России, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории, куратор проекта по сборке Даниэль Зарецкий считает, что музыкальный инструмент получил «второе рождение», так как орган строится под конкретное место и редко собирается дважды. По его словам, новый зал Ленинского мемориала реконструирован специально под органную акустику.

Напомним, в Ульяновске с 2019 года ведётся реставрация Ленинского мемориала, на что первоначально выделено 2 млрд рублей. После этого было заявлено, что потребуется ещё 2,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , Ленинский мемориал представляет собой многофункциональный культурный центр, объединяющий музей Ленина, выставочный, молодёжный, общественно-политический и образовательный центры, концертный и камерный залы, историко-политическую библиотеку.

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