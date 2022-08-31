В Ульяновской области возобновились органные концерты
Ульяновск, 31 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области вновь заработал орган, установленный 40 лет назад в Мемориальном центре и переданный на реконструкцию. Музыкальный инструмент впервые зазвучал за последние шесть лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Органный концерт состоялся в акустическом зале камерной и органной музыки Ленинского мемориала. Глава региона Алексей Русских, который стал одним из зрителей, назвал орган «главным музыкальным инструментом Ульяновской области».
Часть реставрационных работ выполнила немецкая компания-производитель, а сборку, наладку и восстановление электронных систем управления и продолжили российские мастера. Ульяновские чиновники заявляют, что процесс полной сборки и интонировки силами российских специалистов стал первым подобным опытом в России.
Заслуженный артист России, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории, куратор проекта по сборке Даниэль Зарецкий считает, что музыкальный инструмент получил «второе рождение», так как орган строится под конкретное место и редко собирается дважды. По его словам, новый зал Ленинского мемориала реконструирован специально под органную акустику.
Напомним, в Ульяновске с 2019 года ведётся реставрация Ленинского мемориала, на что первоначально выделено 2 млрд рублей. После этого было заявлено, что потребуется ещё 2,3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM , Ленинский мемориал представляет собой многофункциональный культурный центр, объединяющий музей Ленина, выставочный, молодёжный, общественно-политический и образовательный центры, концертный и камерный залы, историко-политическую библиотеку.