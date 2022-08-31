Москва, 31 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Начался сбор заявок для участия во втором сезоне открытой студенческой кибеспортивной лиги МСКЛ+. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы 31 августа.

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Регистрация учебных заведений продлится до 26 сентября 2022 года, затем до 5 октября вузам и ссузам будет необходимо представить окончательный состав сборных. Проведение самих соревнований намечено на период с 17 октября по 27 ноября 2022-го по пяти видам программы: Сounter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, VALORANT и Hearthstone.

Напомним, первый сезон МСКЛ+ состоялся осенью 2021 года, объединив 102 учебных заведения из 25 городов России. Победу одержала сборная санкт-петербургского университета ИТМО.