Новосибирск, , 13:15 — REGNUM В Новосибирске может вырасти стоимость проезда в метрополитене. Информацию подтвердил мэр города Анатолий Локоть. Он заявил, что тарифы нужно повышать из-за роста инфляции.

Новосибирский метрополитен Nsk-metro.ru

«Это, по крайней мере, чтобы компенсировать инфляционные издержки. Иначе мы наш метрополитен загоним в экономическую яму. Этого делать, конечно, нельзя, я думаю, все новосибирцы это понимают», — цитируют мэра «НГС Новости».

На сколько вырастет тариф, Локоть не сообщил.

Напомним, что в последний раз цены на проезд в метро Новосибирска поднимались в конце 2021 года — с 25 до 27 рублей.