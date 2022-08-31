Меленки, , 13:13 — REGNUM Во Владимирской области Меленковский районный суд взыскал с ФСИН России 100 тысяч рублей в пользу жителя Меленок в качестве компенсации морального вреда за побои. Об этом сообщила пресс-служба суда.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Истец в январе 2017 года содержался в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области. Сотрудник учреждения дал указание двоим осужденным, находящимся вместе с истцом в одной камере, применить к нему насилие и угрозы, чтобы получить признательные показания. В 2020 году должностное лицо ФСИН привлекли к уголовной ответственности за превышение полномочий.

В ходе рассмотрения дела сторона ответчиков возражала в удовлетворении заявленных требований, заявив, что ответственность за возмещение компенсации морального вреда должны нести лица, которые применили к истцу насилие. Решение суда пока не вступило в законную силу.